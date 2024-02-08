«Мне потом с этими людьми работать»: Светлана Ходченкова заявила о важности проб

Российская актриса Светлана Ходченкова заявила, что всегда настаивает на пробах. Ее слова приводит РБК Life.

«Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать», — рассказала артистка.

Ходченкова отметила, что во время проб ей важно убедиться, что они с режиссером слышат друг друга и существуют «на одних вибрациях». Звезда сериала «Актрисы» подчеркнула, что ей также важно услышать мнение постановщика о грядущем проекте, поскольку актриса всегда обладает собственным видением. Она добавила, что когда актер и режиссер читают сценарий, то у каждого в голове рождается своя собственная картина, которая далеко не всегда совпадает.

Кроме того, знаменитость призналась, что съемки в новом комедийном сериале «Очевидное невероятное» дались ей достаточно легко, поскольку ранее она уже работала с артистами Максимом Лагашкиным и Артемом Быстровым. Вдобавок, по словам Ходченковой, на проекте был задействован ее бывший педагог по актерскому мастерству Павел Любимцев, что также придало интерес съемочному процессу.

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