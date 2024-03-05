Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые появились на шоу вместе с 8-летней дочкой. Об этом стало известно из эфира «Шоу Воли».

Павел и Ляйсан не относятся к числу тех звезд, которые охотно делятся откровениями о себе. Супруги скрывают не только подробности личной жизни, но и своих детей. Однако в новом выпуске «Шоу Воли» они решили сделать исключение.

Во время съемок гимнастка спросила у мужа, сможет ли он ее разлюбить. Утяшева отметила, что разговаривает с Павлом при свидетелях, чтобы юморист не рассердился на нее.

«Пашенька, я просто знаю, по-другому ты меня просто выгонишь из дома. А тут при свидетелях ты дашь слово», — высказалась спортсменка.

После этого Утяшева вышла на сцену с щенком мини чау-чау по имени Тук и заявила, что он будет жить с ними. Павел не скрывал удивления. Более того, юморист отметил, что у них уже есть 6 собак.

«Я, конечно, ничего не могу сделать, но это седьмая собака в нашей семье», — высказался артист.

Взяв щенка на руки, Воля отметил, что ему страшно. Он решил унести собаку со сцены и отдать дочке, которая, как оказалось, сидела в зале. Камеры засняли наследницу Павла, не ставшей скрывать радости от нового члена семьи.

Ранее блогерша Карина Мурашкина заявила, что Павел Воля и Иван Ургант по-разному шутят. Подробности смотрите в этой новости.