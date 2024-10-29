41-летнего актера Артура Смольянинова* заочно арестовали в России

41-летнего актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно арестовали в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, актера обвиняют в совершении преступлений по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». По одной статье ему грозит до 6 лет лишения свободы, по другой — до 10 лет.

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*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга