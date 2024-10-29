Юрий Башмет добился выселения шести бывших жильцов из квартиры в элитном доме

Дирижер Юрий Башмет добился выселения шести человек из пятикомнатной квартиры в элитном доме. Иск деятеля культуры удовлетворил Тверской суд Москвы.

Подробности сообщает mk.ru.

Заседание по иску состоялось во вторник 29 октября. Башмет требовал выселить прежних жильцов из новой квартиры, которую купил.

Суд встал на сторону дирижера и полностью удовлетворил исковые требования. Речь идет о доме на Тверской улице. Он известен как особняк «Саввинское подворье». Дом считает элитным.

Ранее сообщалось, что недвижимость площадью 159 квадратных метров стоит 115 млн рублей. Она расположена недалеко от Красной площади.