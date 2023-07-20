40-летняя Юлия Ковальчук ответила, почему при второй беременности не было видно живота
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40-летняя певица Юлия Ковальчук ответила на вопрос, почему при второй беременности не было видно живота. Ответ опубликован на ее странице в соцсетях.
«Потому что я его мастерски прятала», - призналась артистка.
Ковальчук рассказала, что рожала вторую дочь в 40 лет, первую – в 35-ть. По мнению исполнительницы, рожать «никогда не поздно».
Певица призналась, что быть мамой двоих дочек – «это счастье в квадрате».
На вопрос об отличии вторых родов от первых Ковальчук заявила: «Нет страхов и волнения. А только желание подарить новую жизнь этому миру».
На днях Ковальчук рассказала, что много дней находится в статусе мамы двоих дочек. После пополнения в семье друзья одаривают артистку цветами и подарками – это так трогает исполнительницу, что она плачет.
Ранее появились слухи о второй беременности журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Эзотерик Денис Брендер предполагает, что знаменитость сделала ЭКО и ждет дочь. Его предыдущие предсказания относительно Собчак сбывались.