40-летняя Юлия Ковальчук ответила, почему при второй беременности не было видно живота

40-летняя певица Юлия Ковальчук ответила на вопрос, почему при второй беременности не было видно живота. Ответ опубликован на ее странице в соцсетях.

«Потому что я его мастерски прятала», - призналась артистка.

Ковальчук рассказала, что рожала вторую дочь в 40 лет, первую – в 35-ть. По мнению исполнительницы, рожать «никогда не поздно».

Певица призналась, что быть мамой двоих дочек – «это счастье в квадрате».

На вопрос об отличии вторых родов от первых Ковальчук заявила: «Нет страхов и волнения. А только желание подарить новую жизнь этому миру».

На днях Ковальчук рассказала, что много дней находится в статусе мамы двоих дочек. После пополнения в семье друзья одаривают артистку цветами и подарками – это так трогает исполнительницу, что она плачет.

Ранее появились слухи о второй беременности журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Эзотерик Денис Брендер предполагает, что знаменитость сделала ЭКО и ждет дочь. Его предыдущие предсказания относительно Собчак сбывались.