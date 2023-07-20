Сделала ЭКО и ждет дочь: подтвердились слухи о беременности Собчак

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сделала ЭКО и родит девочку. Своим предположением поделился эзотерик, колдун Денис Брендер.

«Скорее всего, имело место искусственное оплодотворение. Вижу, что родится девочка», - сказал Брендер сайту PROZVEZD.

Он вспомнил, как два года назад участвовал в съемках программы в честь 40-летия Собчак и высказывал предположения относительно будущего телеведущей. Слова о том, что Собчак будет выезжать из России и снимать интервью за границей, сбылись.

«Сейчас я уверен, что в ближайшем будущем ее ждет пополнение в семье. Скорее всего, сейчас срок беременности совсем небольшой», - сказал Брендер.

Он увидел, что Собчак в перспективе переедет на какой-то остров, похожий на итальянский город Портофино.

Слухи о второй беременности Собчак появились после публикации фотографии, на которой виден округлившийся живот. У звезды есть сын от первого брака с актером Максимом Виторганом.

На днях Собчак высказалась о первых родах в 35 лет. Она считает, что «все пришло в нужное время». В 20 лет Собчак занималась карьерой и работой, а материнство «было где-то далеко».