«Каждый день»: Юлия Ковальчук постоянно плачет после вторых родов

Певица Юлия Ковальчук рассказала, что много дней находится в статусе мамы двоих дочек. Друзья ежедневно одаривают артистку – презенты так трогают исполнительницу, что она плачет.

Об этом Ковальчук заявила в соцсетях.

Она поблагодарила друзей и рассказала, что те приносят цветы и подарки в честь рождения второго ребенка в семье.

«Я, конечно, хочу сказать огромное спасибо своим друзьям, потому что… каждый день получаю какие-то цветочки, какие-то подарочки. Это меня по-настоящему трогает, что я даже плачу», - поделилась певица.

Напомним, Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков тщательно скрывают от посторонних глаз старшую дочь. После рождения второй девочки они не спешат раскрывать имя ребенка.

На днях певица рассказала, что вторая беременность проходила с осложнениями – были отеки. Поэтому она старалась пить жидкость до 19 часов. На многочисленные вопросы о беременности Ковальчук пообещала ответить позже.