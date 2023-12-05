40-летняя певица Алсу впервые не поздравила мужа с днем рождения. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

Бизнесмен Ян Абрамов отметил 46-летие. Примечательно, что исполнительница хита «Зимний сон» впервые за несколько лет не поздравила супруга с праздником. В день торжества в соцсети Алсу появился пост, в котором она рассказала об итогах «Песни года».

Отметим, что Яна поздравила одна из его дочек. В личном блоге Микеллы появились редкий кадр с отцом и трогательная подпись к нему. «Сегодня день рождения у моего папы! Люблю тебя очень сильно! Спасибо за все», — высказалась наследница бизнесмена.

Напомним, что Абрамов ведет уединенный образ жизни и отказывается от выходов в свет с женой. Поговаривают, что между супругами произошел разлад. Однако ни Алсу, ни Ян никак не комментируют ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Роман Костомаров и Алсу без мужа приехали поздравить Юлию Ковальчук с 41-летием. Подробности смотрите в этой статье.

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