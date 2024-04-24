«Мы будем свидетелями грандиозной свадьбы»: когда женится Тимати
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Сваха Анна Осипова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь рэпера и бизнесмена Тимати. Она объяснила, почему богатый и обаятельный мужчина, имея дочь и сына, так и не женился ни на одной из своих возлюбленных.
Тимати – лакомый объект для красивых и амбициозных девушек всех мастей! Как типичный Лев по гороскопу Тимур эстет, любитель всего яркого и фееричного. Дама сердца не исключение, поэтому рядом с ним всегда есть и будут самые красивые девушки страны. Тимур ответственный, деловой и порядочный человек, любящий сын и отец для своих детей.
Можно долго гадать, почему он не женится ни на одной из своих избранниц, несмотря на рождение детей, копаться в триггерах, изучать психологический портрет, связывать данный факт с безусловным влиянием сильной мамы. Но сваха уверяет, что все гениальное просто и на поверхности.
«Тимур не встретил еще ту самую, за которой стоило бы поохотиться и приложить усилия для её завоевания. Не забывайте, что у него возможностей в миллион раз больше, чем у простого смертного, и в его объятиях может оказаться любая, которая удостоится его внимания и попадет под влияние его брутальных чар. А ему это уже скучно и неинтересно. Ему хочется драйва и адреналина. Да и доверие в его окружении – субстанция весьма дефицитная. Вот когда рядом с ним окажется та, которая будет настоящим трофеем, вызовет в нем искреннее доверие, и при всей своей красоте будет обладать доброй душой и чистыми намерениями - уверяю вас, мы будем свидетелями грандиозной свадьбы, от которой вздрогнет вся Москва! Просто еще не время».
Анна Осипова
Сваха
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