«Мы будем свидетелями грандиозной свадьбы»: когда женится Тимати

Сваха Анна Осипова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь рэпера и бизнесмена Тимати. Она объяснила, почему богатый и обаятельный мужчина, имея дочь и сына, так и не женился ни на одной из своих возлюбленных.

Тимати – лакомый объект для красивых и амбициозных девушек всех мастей! Как типичный Лев по гороскопу Тимур эстет, любитель всего яркого и фееричного. Дама сердца не исключение, поэтому рядом с ним всегда есть и будут самые красивые девушки страны. Тимур ответственный, деловой и порядочный человек, любящий сын и отец для своих детей.

Можно долго гадать, почему он не женится ни на одной из своих избранниц, несмотря на рождение детей, копаться в триггерах, изучать психологический портрет, связывать данный факт с безусловным влиянием сильной мамы. Но сваха уверяет, что все гениальное просто и на поверхности.