40-летний рэпер Тимати исполнил песню Моргенштерна* на концерте в Москве

40-летний рэпер Тимати исполнил песню Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) на концерте в Москве. Тelegram-канал Хуже и не скажешь опубликовал кадры с мероприятия.

В Москве состоялось городское мероприятие, во время которого выступили многие звезды. Не стал исключением и Тимати, который возобновляет сольную карьеру. Рэпер вышел на сцену и исполнил трек уехавшего из РФ Моргенштерна*.

Отметим, что ранее еще одна артистка выступила с песней рэпера. Лолита Милявская исполнила «Кадиллак» перед жителями Санкт-Петербурга.

Ранее рэпер Тимати рассказал, что у него угнали машину в Москве. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ