«Один из мистических моментов»: жена Децла рассказала о его последней воле

Жена Децла Юлия Киселева заявила, что его последняя воля была связана с завещанием. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

В 2019 году стало известно о скоропостижной смерти рэпера. Децл ушел из жизни в 35 лет из-за острой сердечной недостаточности. После трагедии у Юлии начались судебные тяжбы за наследство музыканта с его отцом Александром Толмацким. В беседе с Ксенией Собчак Киселева заявила, что муж планировал оформить завещание за несколько месяцев до смерти, но не успел. Он хотел, чтобы права на музыку принадлежали сыну.

«Это тоже один из странных мистических моментов… Он хотел оформить завещание. Если не ошибаюсь, в 2018 году он начал собирать каталог – это когда описывается каждая песня: кто автор музыки, кто автор стихов, кто исполнитель… Он не говорил про меня, когда речь шла о его творчестве. Он говорил конкретно про своего сына», — высказалась Юлия.

Киселева отметила, что из-за конфликта с Александром не может выполнить волю возлюбленного. И это тяготит ее сильнее всего.

«Мне не страшны оскорбления. За 15 лет семья Кирилла меня достаточно подготовила», — резюмировала Киселева.

Ранее отец Децла выпустил случайно найденную песню сына спустя 5 лет после его смерти. Подробности читайте в этой новости.