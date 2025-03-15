Бизнесмен Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда

Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда. Подробности приводит AFP.

Основатель Telegram вылетел из Парижа по согласованию с судебными властями. Ему позволили покинуть Францию на несколько недель.

Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что Павел не сможет уехать из страны в ближайшее время, так как его дело будет передано в суд минимум через год. Тогда его предупредили, что он долго не сможет путешествовать, поэтому ему придется привыкать к жизни во Франции вместе со своей возлюбленной Юлией Власовой.

Напомним, что Дуров был задержан в августе прошлого года в аэропорту Парижа. Его обвинили в создании мессенджера, который занимается распространением преступного контента. Позже миллиардера выпустили под залог в 5 миллионов евро. Власти Франции потребовали предоставить ключи шифрования от его мессенджера Telegram.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров до ареста встречался в Дубае с представителями контрразведки Франции.

Также сообщалось, что бизнесмен Павел Дуров сможет стать отцом еще 2000 детей благодаря донорству.