«Мы в долгах по уши»: Оксана Самойлова рассказала о карманных деньгах для детей

Оксане Самойловой приходится отбиваться от просьб детей о карманных деньгах. Об этом стало известно из соцсетей.

Оксана Самойлова выложила в соцсетях переписку с дочерью Леей. Девочка просила у матери дать ей денег, однако в итоге Самойлову пришлось долго уговаривать, так как она сначала отказала ей.

«Нет, я тебе давала вчера деньги. Лея, отстань. Мы и так в долгах по уши, с того года еще долг висит», — написала она.

Однако девочка решила подойти к просьбе творчески — она спела песню со словами «мама, ты самая лучшая» и пообещала помогать по дому. В итоге Самойлова поддалась уговорам Леи.

«Она у меня в телефоне записана как микрозаймы. Ну сложно противостоять такому артистизму», — заявила Самойлова.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова подговорила детей украсть из магазина тележку с продуктами.