39-летняя певица Ольга Бузова сообщила о попытках взлома ее аккаунта в соцсети. Артистка призвала подписчиков не вестись на уловки мошенников в Telegram-канале.

От действий злоумышленников пострадали Ида Галич, Ксения Бородина, Оксана Самойлова. Теперь с мошенниками столкнулась Ольга Бузова. Певица с грустью сообщила, что не знает, как с ними бороться.

«Мои хорошие, говорю вам быстро, чтобы успеть всё поставить. Меня жестко сейчас ломают. Пожалуйста, ни в коем случае не переводите никакие деньги. Сейчас это происходит у многих моих коллег. К большому сожалению, я не знаю, как с этим бороться», — высказалась знаменитость.

Ольга уточнила, что не проводит розыгрышей, и выразила надежду на минимальные потери для себя. Однако на сегодняшний день профиль Бузовой невозможно найти в соцсети.

«Не теряйте меня. Уверена, все будет хорошо. Самое главное — не переводите никаких денег», — резюмировала она.

