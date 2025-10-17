«Мы станем лучшими подругами»: Ксению Собчак просили найти мужчину для Ольги Бузовой

Журналистка Ксения Собчак призналась, что ее неоднократно просили найти достойного мужчину для Ольги Бузовой. Смеясь, она выразила уверенность, что поющей телеведущей никто не нужен, так как она самодостаточная личность.

«Спросили меня, не могу ли я тебе найти мужчину правильного… Оля прекрасна, проблема просто в том, что ей никто не нужен. Она только делает вид, что ей кто-то нужен», - заявила Ксения на «девичнике» у Бузовой.

В ответ исполнительница хита «Мало половин» призналась, что через много лет по-настоящему счастлива, что теперь рядом с Собчак.

«Когда у тебя была тусовка, я даже подумала, что когда-нибудь мы станем лучшими подругами по-настоящему… Я уже точно ничего не боюсь, и уж тем более Ксения Анатольевна», - обратилась к журналистке Ольга.

Собчак поддержала коллегу по «Дому-2» и выразила уверенность, что в 70 лет они обязательно будут вместе пить чай. Видеоролик с мероприятия опубликовал Telegram-канал Rocket Mag.

Ранее Ольга Бузова призналась, что полностью готова к серьезным отношениям «со штампом в паспорте» и очень хочет выйти замуж. При этом она пообещала устроить пышное свадебное торжество.