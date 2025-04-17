39-летняя певица Ольга Бузова снялась на отдыхе в Китае в купальнике
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39-летняя певица Ольга Бузова снялась на отдыхе в Китае в купальнике. Артистка опубликовала новый снимок в соцсети.
Ольга Бузова наслаждается отдыхом в Китае, посещая местные достопримечательности и пляж. В личном блоге она опубликовала новый кадр, сделанный на морском побережье. Ольга позировала в купальнике с анималистичным принтом и держа в руке кокос.
«Один пляжный день в картинках», — написала она.
К слову, не все подписчики оценили фото певицы. Многие стали критиковать ее за лишний вес и подозревать в беременности.
«Поправилась! Совсем спорт бросила! Срочно худеть. Тюлень», — написали россияне.
Ранее певица Ольга Бузова пообещала назвать сына Алексеем в честь рэпера Гуфа. Подробности читайте в этой новости.
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