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Опубликовано 17 апреля 2025, 16:37
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39-летняя певица Ольга Бузова снялась на отдыхе в Китае в купальнике

39-летняя певица Ольга Бузова снялась на отдыхе в Китае в купальнике

© Starface.ru

39-летняя певица Ольга Бузова снялась на отдыхе в Китае в купальнике. Артистка опубликовала новый снимок в соцсети.

Ольга Бузова наслаждается отдыхом в Китае, посещая местные достопримечательности и пляж. В личном блоге она опубликовала новый кадр, сделанный на морском побережье. Ольга позировала в купальнике с анималистичным принтом и держа в руке кокос.

«Один пляжный день в картинках», — написала она.

К слову, не все подписчики оценили фото певицы. Многие стали критиковать ее за лишний вес и подозревать в беременности.

«Поправилась! Совсем спорт бросила! Срочно худеть. Тюлень», — написали россияне.

39-летняя певица Ольга Бузова снялась на отдыхе в Китае в купальнике

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее певица Ольга Бузова пообещала назвать сына Алексеем в честь рэпера Гуфа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров вышел в свет с розовым бриллиантом размером с перепелиное яйцо.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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