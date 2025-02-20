39-летняя певица Ольга Бузова сделала пирсинг вслед за актрисой Натальей Рудовой. Артистка похвасталась новым имиджем в соцсети.

В начале февраля Рудова сообщила, что проколола ухо. По словам актрисы, о пирсинге мечтает и Ольга, но не решается. Спустя время Бузова вышла на связь и показала новое украшение в ухе, вдохновившись примером Натальи.

«Только посмотрите, как красиво! Вообще не понимаю, как я раньше ходила без этой сережки! Как блестит! Сейчас еще отек спадет немного», — похвасталась певица.

По словам Ольги, она очень боялась перед процедурой, поскольку не терпит боль. Артистка призналась, что даже забор крови из пальца вызывает у нее неприятные ощущения. Однако, решившись, она не пожалела.

«Если бы вы знали, как бьется мое сердце. Я жуткая трусиха, но я всегда делаю то, что хочу», — резюмировала артистка.

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