Телеведущая Ольга Бузова повредила шею в попытке привлечь внимание Леди Гаги

Телеведущая Ольга Бузова получила травму во время исполнения трендового танца под трек певицы Леди Гаги. Звезда «Дома-2» хотела привлечь внимание иностранной вокалистки, но повредила шею.

В Сети завирусилась новая песня Леди Гаги Abracadabra. Люди по всему миру снимают видео под композицию, а певица их размещает на своей странице. Ольга Бузова тоже решила попытать счастье и попросила даже выступить вместе с ней профессиональных танцоров. В комментариях телеведущая попросила всех отмечать Гагу, чтобы она точно заметила ролик.

Оказалось, что Ольге всегда нравилась зарубежная певица, именно поэтому она не могла упустить шанс привлечь ее внимание. Артистка призналась — сама от себя не ожидала, что станцует трендовые движения. Впрочем, все прошло не так идеально. Бузова рассказала, что получила травму. Теперь ей больно поворачивать шею.

Сейчас у ролика Ольги уже миллионы просмотров, но Леди Гага пока никак на него не отреагировала.

Ранее Ольга Бузова прокомментировала новость, что ее бывший Дава впервые станет отцом.