Костенко показала интерьер дома и заявила, что он принадлежит ей
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Костенко показала дизайн дома за 54 млн рублей и заявила, что он принадлежит ей. Об этом стало известно из соцсетей.
Анастасия Костенко поделилась радостной новостью — готов дизайн-проект их с Дмитрием Тарасовым строящегося дома. Жена футболиста показала пока только дизайн ванной комнаты и заявила, что строители приступили к реализации проекта.
«Мы в ожидании реализации проекта нашего дома. Завтра покажу вам, на каком мы уже этапе», — поделилась она.
Костенко также заявила, что дом стоимостью 54 миллиона рублей оформлен Дмитрием Тарасовым на нее. А значит, в случае развода, недвижимость останется за моделью из Сальска.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко купили дом еще в сентябре 2024 года. С тех пор в здании идет ремонт.
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