Костенко показала интерьер дома и заявила, что он принадлежит ей

Костенко показала дизайн дома за 54 млн рублей и заявила, что он принадлежит ей. Об этом стало известно из соцсетей.

Анастасия Костенко поделилась радостной новостью — готов дизайн-проект их с Дмитрием Тарасовым строящегося дома. Жена футболиста показала пока только дизайн ванной комнаты и заявила, что строители приступили к реализации проекта.

«Мы в ожидании реализации проекта нашего дома. Завтра покажу вам, на каком мы уже этапе», — поделилась она.