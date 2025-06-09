39-летняя Ольга Бузова со слезами на глазах рассказала о болезни своей собаки

39-летняя певица Ольга Бузова со слезами на глазах рассказала о болезни своей собаки. Знаменитость поделилась переживаниями в соцсети.

Ольга Бузова впервые за несколько лет пропустила музыкальную премию из-за выступления в Санкт-Петербурге. Вернувшись с концерта, певица записала ролик, в котором рассказала о своих переживаниях. Как выяснилось, ее собака находится сейчас в стационаре. Артистка не стала уточнять диагноз, но пожаловалась на резкое похудение питомца. Ольга не смогла сдержать слез, говоря о собаке по кличке Ева.

«Евочка уже взрослая… Стала резко худеть, много писать не буду, плакать начинаю. Вчера папа отвез ее к эндокринологу, и было принято решение оставить ее под наблюдением у профессионалов на несколько дней. Господи, как же хочется, чтобы моя бусинка поправилась, соскучилась безумно», — призналась певица.

Ева жила у Бузовой с 2012 года, однако позднее Ольга отдала ее отцу из-за частых гастролей.

Ранее Ольга Бузова призналась, что лишние килограммы «прилипают» к ней после 35 лет. Подробности читайте в этой новости.

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