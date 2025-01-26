«Люблю оставаться одна»: Ольга Бузова пообещала уйти из соцсетей и назвала причину

Поющая телеведущая Ольга Бузова после празднования 39-летия внезапно объявила, что временно исчезнет из соцсетей. Она призналась, что хочет проводить больше времени для себя.

«Почувствовала большую нехватку в чтении и времени исключительно для себя. Просто купила билет, собрала вчера чемодан и села в самолет без планов и стратегий. Голова загружена капитально, и ей нужно переключение внимания», - разоткровенничалась артистка в своем Telegram-канале.

Ольга заверила, что вскоре вновь выйдет на связь, но сейчас ей необходимо побыть наедине с собой. В свой пост исполнительница хита «Мало половин» добавила фотографию, на которой запечатлена книга «Увидимся в августе» Габриэля Гарсиа Маркеса. Судя по снимку, роман Бузова намерена читать в полете.

«Человеку, который отдает всего себя людям, иногда необходимо наполнить себя. В последнее время я часто люблю оставаться одна… Хотя по-прежнему убеждена, что человеку нужен человек. Взяла много новой литературы и невероятное желание отдохнуть. От всего и от всех», - заключила артистка.

20 января Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. В день рождения звезда решила отправиться в Марокко, где исполнила свою давнюю мечту и прокатилась на воздушном шаре. Спустя несколько дней артистка собрала родных и друзей в одном из ресторанов Москвы и с размахом отметила праздник.