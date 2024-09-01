39-летняя Ляйсан Утяшева снялась без макияжа и показала веснушки на лице

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядит ее лицо без фильтров и макияжа. 39-летняя жена шоумена Павла Воли опубликовала в своем блоге снимок, на котором запечатлена после двухчасовой тренировки по теннису.

Ляйсан не постеснялась показать свое лицо крупным планом, поэтому на ее щеках и носу хорошо видны многочисленные пигментные пятна. Из косметики гимнастка использовала только тушь для ресниц.

На фото также видно, что телеведущая лежит на коврике для йоги в белой спортивной майке.

Ранее Ляйсан Утяшева появилась в наряде, напоминающем культовое «платье мести» принцессы Дианы. Гимнастка примерила бархатное черное платье, которое подчеркивало фигуру и стройные ноги.

Также сообщалось, что менеджер Ляйсан Утяшевой, пострадавшая от действий мошенников, случайно подыграла им. По незнанию она посоветовала аферистов своей подруге.