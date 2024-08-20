Подчиненная гимнастки Ляйсан Утяшевой случайно подыграла мошенникам

Менеджер гимнастки Ляйсан Утяшевой, пострадавшая от действий мошенников, случайно подыграла им. По незнанию она посоветовала аферистов своей подруге.

Подробности сообщает mk.ru.

По информации издания, 28-летняя менеджер первой пострадала от мошенников. 16 августа она заказала духи, кремы и сыворотку, отдав 88,5 тыс. рублей.

Потом ей предложили пригласить нового покупателя – за это обещали бесплатный товар и скидку на парфюмерию и косметику до 70%. Менеджер Утяшевой посоветовала аферистов подруге, которая работает визажистом у Утяшевой. Та отдала 25,5 тыс. рублей и тоже привела нового клиента – он потерял 15,5 тыс. рублей.

Жертвы мошенников потребовали деньги назад, но пока никто не получил финансы обратно. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что Утяшева вместе с мужем Павлом Волей займутся производством батончиков без сахара.