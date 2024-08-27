Ляйсан Утяшева повторила черное «платье мести» принцессы Дианы

39-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева появилась в наряде, напоминающем культовое «платье мести» принцессы Дианы. Речь идет о черном мини на широких бретельках.

Подробности сообщает Леди Mail.ru.

Утяшева примерила бархатное черное платье, которое подчеркивало фигуру и выделяло стройные ноги. Гимнастка призналась – ее вдохновил известный образ принцессы Дианы.

«Мы решили отдать дань тренду old money. Не "платье мести", конечно, как у принцессы Дианы, но вдохновились определенно», - сообщила Утяшева.

Образ понравился поклонникам Ляйсан. Они пришли к выводу, что данный фасон ей очень идет. «Лучше всяких принцесс», «Очень красивое», - писали Утяшевой.

Напомним, принцесса Диана появилась в черном платье, обнажающем плечи, после того, как принц Чарльз признался в изменах с Камиллой Паркер Боулз. 29 июня 1994 года она пришла на благотворительный вечер в наряде, который был недопустим для члена королевской семьи.

Ранее сообщалось, что актриса Елизавета Боярская появилась в платье с жемчугом и покорила фестиваль нарядом.