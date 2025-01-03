«Так тупо»: одинокая певица Бьянка объяснила, почему не ходит на свидания

39-летняя певица Бьянка заявила, что была на свидании один раз в жизни. Об этом стало известно в эфире шоу «Тема» на RU.TV.

По словам артистки, у нее не хватает времени на личную жизнь. Из-за плотного графика она не успевает ходить на романтические встречи, а ее сердце свободно. Также Бьянка призналась, что в ее жизни было всего одно свидание. Певица чувствовала себя некомфортно и не знала, как начать разговор с незнакомым человеком.

«Я была на реальном свидании один раз в жизни. Все остальные были мои друзья, мы уже знали друг друга, потом начинали встречаться. Если честно, не представляю себе свидания, это так тупо. Ты приходишь, сидишь, видишь какого-то чужого мужика. Я не понимаю, как строить разговор, ведь вы два незнакомых человека», — высказалась знаменитость.

Бьянка добавила, что не хотела бы связывать свою жизнь с артистом. Она мечтает, чтобы ее будущий избранник был хирургом, «который спасает жизни».

«Главное, чтобы он не был музыкантом, ни в коем случае не из шоу-бизнеса, ни в коем случае не из танцевальной индустрии. Я бы хотела, чтобы мой мужчина в идеале был хирургом. Либо хирургом, который спасает жизни, либо тем, кто спасает внешность и личную жизнь», — резюмировала артистка.

Ранее певица Бьянка снялась в объятиях артиста Прохора Шаляпина. Подробности читайте в этой новости.