Дочь Пересильд рассказала, что в ее отношениях с родителями есть одно правило

Старшая дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна рассказала, что в ее общении с разведенными родителями есть одно правило. Взрослые должны общаться с ней, как с коллегой.

Анна рассказала: «У нас с ними есть одна договоренность – общаться со мной на равных, как с коллегой, а не как с дочерью». Девочка отметила, что доверяет обоим родителям, хотя они «очень разные». Ее слова приводит VOICE.

Дочь Пересильд снялась в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. По сценарию, ее героиня становится жертвой насилия.

Учитель сначала был против участия дочери в проекте. Пересильд не переживала, а полностью доверилась режиссеру. Анне сразу понравился сценарий: после прочтения она испытала весь спектр эмоций: и плакала, и смеялась, а «иногда было очень страшно».

Пересильд подтвердила расставание с Учителем в 2021 году. Ради детей они продолжили дружеское общение. Сейчас в жизни актрисы другой мужчина – Михаил Тройник. В октябре они появились на мероприятии в московском кинотеатре, держась за руки.