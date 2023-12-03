Юлия Пересильд ответила на слухи о своей свадьбе с Михаилом Тройником

Актриса Юлия Пересильд опровергла информацию о свадьбе с Михаилом Тройником, об этом сообщает StarHit.

На днях в анонимных Telegram-каналах начала появляться информация о том, что Юлия Пересильд тайно вышла замуж за коллегу Михаила Тройника. Напомним, возлюбленные встречаются уже полтора года, актриса ранее сама подтверждала эту информацию.

Когда поклонники актрисы узнали о свадьбе, тут же закидали соцсети поздравлениями и вопросами о том, почему знаменитость не рассказывает о торжестве. Однако Пересильд поспешила опровергнуть новости о помолвке.

«Не читайте до обеда советских газет», - заявила она в ответ на вопрос о свадьбе.

При этом на безымянном пальце знаменитости так и не было кольца.

Напомним, Юлия Пересильд до 2021 года состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. У пары родилось двое детей - Анна и Мария. В официальном браке актриса не состояла.

Ранее мы писали о том, что актриса Юлия Пересильд обнимала Тройника на глазах у Алексея Учителя на премии.