«Меня убрали»: Сергей Соседов озвучил истинную причину увольнения из шоу «За гранью»

Телеведущий Сергей Соседов пристыдил назначение Тимура Еремеева в шоу «За гранью». Об этом сообщает издание StarHit.

Соседов долгое время являлся бессменным ведущим шоу «За гранью». Однако 18 декабря стало известно о том, что место Сергея займет Тимур Еремеев. Отмечается, что у Соседова закончился контракт и его не стали продлевать. Вот почему на прошлой неделе стартовали съемки с новым ведущим. Узнав о назначении Тимура, Сергей не смог сдержать эмоций.

По словам знаменитости, ему стыдно за руководство ТВ, которое утвердило Еремеева. Соседов считает, что Тимур — «не ведущий, а просто говорящая голова». Он отметил, что Еремеев не справится с назначенной ролью.

«Но вы же понимаете, что там не будет такого публицистического блеска, не будет моих интонаций, не будет подводных камней. Мне просто смешно», — высказался Сергей.

Также Соседов назвал причину своего увольнения. По словам знаменитости, он никогда не стеснялся выражать мнение. За это его и «убрали».

«Я выражал свое мнение, поэтому меня убрали. А он будет говорить то, что ему скажут», — резюмировал Сергей.

Ранее Сергей Соседов назвал неблагодарностью увольнение из «трудной» передачи на НТВ. Подробности смотрите в этой статье.