«Это факт, он неоспорим»: Юлия Пересильд заявила о своей уникальности

Накануне в Москве после трехлетнего перерыва состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Актриса Юлия Пересильд получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Вызов». В беседе с Пятым каналом артистка призналась, что чувствует свою уникальность после съемок в картине.

Юлия Пересильд появилась на премии «Ника» вместе с 15-летней дочерью Анной в белом струящемся платье в пол с вырезом в зоне декольте. Волосы актрисы были уложены в голливудскую волну, дополнив образ ярким макияжем с красной помадой на губах. Многие отметили, что знаменитость была похожа на голливудскую звезду Мэрилин Монро.

Артистка удостоилась награды в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Вызов». На съемках картины Юлия Пересильд побывала в космосе и стала первоцй актрисой, побывавшей на МКС. По словам знаменитости, теперь она чувствует себя уникальной.

«Я чувствую свою уникальность, безусловно. Ну а как ее не чувствовать? Это факт, он неоспорим. И, самое главное, что уже никем оспорен не будет», — заявила Юлия Пересильд. Вместе с тем актриса отметила, что у нее нет звездной болезни.

«Другой вопрос: мешает ли мне это адекватно реагировать на людей вокруг и мир вокруг? Нет, не мешает», — поделилась артистка.

Напомним, 1 июля в Москве в театре «Маска» прошла церемония вручения 37-й национальной кинематографической премии «Ника». Примечательно, что мероприятие не проводилось с 2021 по 2023 год. Лучшим фильмом признали «Праведник» Сергея Урсуляка. Статуэтку за лучшую мужскую роль получил актер Александр Яценко, а призы за лучшую женскую роль вручили актрисам Юлии Пересильд за роль в фильме «Вызов» и Юлии Снигирь за картину «За нас с вами».

Ранее сообщалось о том, что Юлия Пересильд раскрыла секрет воспитания дочерей.