38-летняя певица Ольга Бузова заявила, что смогла простить измены бывшего. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Это нормально?».

Ольга Бузова уже несколько месяцев занята на съемках шоу «Это нормально?». Вместе с соведущим Дмитрием Дибровым и участками передачи Ольга пытается разобраться в остросоциальных вопросах.

В эфире нового выпуска Дибров решил подшутить над Бузовой, заявив, что ждет от нее откровений о разочарованиях в мужчинах. Ольга не растерялась и лаконично ответила: «Я уже высказала все, кому надо».

Напомним, что Ольга неоднократно обвиняла бывшего мужа в изменах. Также Бузова не смогла обрести счастье с Давидом Манукяном. Певица обвинила его в абьюзе.

Ранее Ольга Бузова заявила, что не собирается регистрироваться на сайтах знакомств. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось о том, как живет вдова Валентина Юдашкина после смерти мужа.