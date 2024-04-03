«До такой точки еще не дошла»: Бузова высказалась о регистрации на сайтах знакомств

Пресс-показ фильма «Дождь из мужчин» проходит сегодня, 3 апреля, в Москве. Мероприятие посетила телеведущая Ольга Бузова, которая озвучила главного персонажа кинокартины. Звезда охотно общалась с представителями прессы. Так, корреспондент сайта «Страсти» узнал, что артистка в данный момент не нуждается во внимании со стороны противоположного пола и не собирается регистрироваться на сайтах знакомств.

Бузова рассказала журналистам, что в отличие от героини фильма она не испытывает дефицит внимания. По словам телеведущей, как на сцене, так и прогуливаюсь по улице, она ловит на себе взгляды мужчин.

«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», — заявила телеведущая.