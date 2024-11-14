38-летняя певица Ольга Бузова надела кружевное платье и восхитила фанатов
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38-летняя певица Ольга Бузова надела кружевное платье и восхитила фанатов. Артистка показала кадры со съемок шоу «Звезды в джунглях» в соцсети.
Ольга Бузова является ведущей шоу, где знаменитости проходят испытания в джунглях. Учитывая климат, певица выбирает для съемок летние наряды. На этот раз Ольга появилась на площадке в черном кружевном платье с открытыми плечами.
«Мои колумбийские образы! Самые жгучие, горячие и страстные», — подписала снимок Бузова.
К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на наряд Ольги, назвав его безупречным.
«Просто дива! Безупречная! Отличный выход! Красотка», — написали поклонники.
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