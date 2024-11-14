НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 ноября 2024, 14:25
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38-летняя певица Ольга Бузова надела кружевное платье и восхитила фанатов

38-летняя певица Ольга Бузова надела кружевное платье и восхитила фанатов

© Starface.ru

38-летняя певица Ольга Бузова надела кружевное платье и восхитила фанатов. Артистка показала кадры со съемок шоу «Звезды в джунглях» в соцсети.

Ольга Бузова является ведущей шоу, где знаменитости проходят испытания в джунглях. Учитывая климат, певица выбирает для съемок летние наряды. На этот раз Ольга появилась на площадке в черном кружевном платье с открытыми плечами.

«Мои колумбийские образы! Самые жгучие, горячие и страстные», — подписала снимок Бузова.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на наряд Ольги, назвав его безупречным.

38-летняя певица Ольга Бузова надела кружевное платье и восхитила фанатов

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Просто дива! Безупречная! Отличный выход! Красотка», — написали поклонники.

Ранее Ольга Бузова призвала зрителей извлечь урок из поведения рэпера Natan на шоу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Любовь Толкалина улетела из России.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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