38-летняя певица Ольга Бузова надела кружевное платье и восхитила фанатов. Артистка показала кадры со съемок шоу «Звезды в джунглях» в соцсети.

Ольга Бузова является ведущей шоу, где знаменитости проходят испытания в джунглях. Учитывая климат, певица выбирает для съемок летние наряды. На этот раз Ольга появилась на площадке в черном кружевном платье с открытыми плечами.

«Мои колумбийские образы! Самые жгучие, горячие и страстные», — подписала снимок Бузова.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на наряд Ольги, назвав его безупречным.