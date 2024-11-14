«Приключение начинается»: Любовь Толкалина улетела из России

Оказалось, что знаменитость отправилась в Марокко.

«Еще одно приключение начинается. Касабланка», — поделилась артистка.

Перед отъездом за границу Толкалина встретилась со своей 23-летней дочерью Марией и посетила Третьяковскую галерею.

Актриса родила ребенку от режиссера Егора Кончаловского. Пара начала встречаться в 1996 году, когда артистке было 18 лет, а кинематографисту — 30. В 2001 году у влюбленных родилась дочь. Толкалина рассказывала, что смогла быстрее вернуться к работе благодаря помощи родственников, которые нянчились с наследницей. В 2017 году артисты официально объявили о разрыве, но Толкалина и Кончаловский продолжают общаться и встречаться на праздниках в честь общего ребенка.

Режиссер называл причиной расставания несовпадение характеров, однако артистка позднее призналась, что влюбилась в другого человека. Толкалина считает себя виноватой перед экс-возлюбленным. Знаменитость уточнила, что Кончаловский до сих пор обижен на нее, но она уже не может ничего исправить.

Ранее Толкалина опубликовала селфи без макияжа, показав морщины.