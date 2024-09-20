32-летний певец SHAMAN отменил концерт в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает издание «Подъем».

24 сентября в Нижнем Тагиле должен был пройти концерт певца. Однако, как выяснилось, мероприятие не состоится. Компания «Артисты и звезды» написала, что концерт отменился по техническим причинам, но не стала уточнять подробности. Также компания намекнула, что артист стал инициатором отмены выступления.

Также источник пишет, что 25 сентября у певца запланировано мероприятие в Екатеринбурге, где на сегодняшний день продана половина билетов.

Сам SHAMAN не комментировал новость об отмене концерта.

Ранее Игорь Матвиенко рассказал о сложностях работы с SHAMAN. Подробности читайте в этой новости.

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