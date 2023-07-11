38-летняя Оксана Домнина напугала публику изможденным видом на новом фото с Костомаровым

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию конечностей и множество других недугов. Пока Олимпийский чемпион отчаянно боролся за жизнь, рядом с ним всегда находились супруга. За последние 6 месяцев Оксана Домнина ни разу не появилась в личном блоге и не общалась с прессой. Однако недавно в Сети было опубликовано новое фото фигуристки, которое крайне обеспокоило ее поклонников. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

На снимке Оксана запечатлена с Романом и его тренером в спортивном зале. Подписчики отметили, что трагедия с мужем сказалась на внешности Домниной: она постарела, выглядит изможденной, а темные круги под глазами лишь подчеркнули следы усталости на ее лице.

К слову, сама Оксана никак не реагировала на высказывания публики.

Ранее мы писали о том, что фигурист Роман Костомаров приступил к тренировкам в зале. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что открывшая ресторан певица Татьяна Буланова высмеяла Юлию Высоцкую из-за рецепта блюда.