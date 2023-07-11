Открывшая ресторан певица Татьяна Буланова высмеяла Юлию Высоцкую из-за ее рецепта блюда

Не так давно в жизни Татьяны Булановой произошло важное событие: певица вновь вышла замуж. Ее избранником стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев. Знаменитость не скрывает своего счастья в новых отношениях. Однако на этом перемены в жизни Татьяны не закончились. Недавно в центре Санкт-Петербурга Татьяна открыла ресторан. В беседе с изданием StarHit Буланова рассказала, тяжело ли ей управлять заведением.

Как сообщает источник, певица лично разнесла несколько порций в ресторане и спросила гостей про их впечатления. Татьяна не скрывает, что ее ресторан уже на начальном этапе имеет успех, поэтому она планирует открыть сетевой бизнес.

К слову, в разговоре с журналистами знаменитость не обошлась без упоминания Юлии Высоцкой, автора многих кулинарах рецептов. Не так давно супруга Андрея Кончаловского угодила в крупный скандал: пользователи Сети усомнились в ее поварских способностях. Кажется, Татьяна в курсе событий, поэтому в публичном пространстве она колко высказалась в адрес Юлии.

Когда шеф-повар ресторана принес Булановой пасту с крабом, артистка поинтересовалась рецептом блюда. Выслушав своего собеседника, певица внезапно произнесла: «Как в этих мемах, где Юля берет мясо с панцирем и перемешивает все».

К слову, сама Высоцкая никак не реагировала на высказывание Булановой.

Ранее мы писали о том, что 49-летняя телеведущая Юлия Высоцкая впервые ответила на критику своего кулинарного шоу. Подробности смотрите в этой статье.