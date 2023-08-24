Екатерина Варнава высказалась о конфликте Чеботиной и Галич из-за детского шоу

Екатерина Варнава осудила Люсю Чеботину после срыва шоу Иды Галич «1-11», об этом со ссылкой на интервью YouTube-каналу «Дукалити» сообщает Газета.Ru.

По словам коллеги Галич, она и сама когда-то принимала участие в шоу, поэтому не понаслышке знает, как тяжело организовать съемки.

«Ты приезжаешь на площадку. Площадка — это школа. Снимаются настоящие школьники — от совсем маленьких до ребят постарше, то есть с первого по одиннадцатый класс», — рассказала Варнава.

Актриса заявила, что отказавшаяся в последний момент от съемок Люся Чеботина могла бы заранее предупредить коллектив шоу о своих проблемах, чтобы ее смогли заменить на другого гостя.

«В данной истории артист, который не приехал, согласившись предварительно, должен был дать людям, которые организовывают этот процесс, возможность быстро переиграть», — объяснила Варнава.

Однако Варнава отметила, что экстренная отмена визита певицы может быть связана с ее состоянием здоровья, и в этом случае внезапность отказа вполне понятна.

Напомним, в мае 2023 года в Сети разгорелся скандал из-за сообщения Иды Галич, которая пожаловалась на одного из гостей ее шоу «1-11», в котором школьники соревнуются в знаниях со знаменитостями. Конкретной фамилии Галич не называла, но всячески намекала, что это — известная российская певица, с которой она близко общалась. Позже Люся Чеботина вышла на связь, заявив, что не посетила съемки из-за высокого давления и плохого самочувствия.

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