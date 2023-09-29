Приемная дочь актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой вышла замуж

Приемная дочь Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой вышла замуж. Об этом сообщает издание StarHit.

В личном блоге Дмитрий показал кадры из ЗАГСа, сообщив, что его дочь Алена Дроздова вышла замуж за Алексея Тутубалина. Примечательно, что девушка выбрала для росписи не классическое платье невесты, а нежно-голубое. Вместо фаты у Алены был венок. Ее супруг надел на торжество брючный костюм.

Напомним, что о пополнении в семье Дроздова и Певцов сообщили в 2018 году. Тогда супруги в эфире ТВ представили девочку, назвав ее приемной дочкой. По данным СМИ, у Алены были родители, но внезапно она осталась без дома. Артисты помогли ей финансово и забрали к себе.

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