38-летний рэпер Natan заявил, что едва не умер из-за опухоли печени. Об этом стало известно в эфире шоу «Сессия» для VK Видео.

В новом интервью музыкант рассказал о пережитом хирургическом вмешательстве, в результате которого у него остался шрам. Как выяснилось, у него была опухоль печени, и врачи давали неутешительные прогнозы. Перед началом операции они предупредили артиста о «фатальном исходе».

«Мой живот взбух до больших размеров. Медики дали вердикт, что смиритесь, это будет конец. Потому что, как сказали моим родителям, мы сделаем вскрытие, а не просто операцию. И посмотрим. Вы знаете, что исход может быть фатальным», — высказался певец.

В итоге операция прошла успешно: врачи сумели вырезать опухоль.

Ранее рэпер Natan заявил, что с блогершей Лерчек почувствовал себя живым и мужчиной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что рэпер Natan признал вину в разрушении брака.