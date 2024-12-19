Рэпер Natan заявил, что с блогершей Лерчек почувствовал себя живым и мужчиной. Об этом стало известно в новом выпуске шоу «Сессия» для VK Видео.

Рэпер признался, что его симпатия к Валерии Чекалиной была искренней. Благодаря ей он вновь почувствовал себя мужчиной, который был ненужным жене. При этом музыкант не отрицает, что брак разрушен по его вине.

«Лерчек была той девушкой, которая вновь меня откатила к тому, что я уже потерял. А был потерян именно интерес ко мне как мужчине со стороны моей жены. И это было исключительно из-за меня. Лерчек — та героиня, которая вновь дала мне глоток свежего воздуха, чтобы почувствовать себя хоть немножко живым. Две души, две больные, раненые души в тот момент нашли друг друга и нашли друг в друге поддержку», — высказался артист.

Несмотря на симпатию к Валерии, рэпер намерен спасти отношения с женой. В новом интервью он публично признался ей в любви и заявил, что без нее не справится. Артист назвал супругу «лучшей частью неудачной жизни».

Ранее рэпер Natan заявил, что у него не было романтических отношений с Лерчек на шоу. Подробности читайте в этой новости.