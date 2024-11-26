18-летняя невеста Григория Лепса опубликовала с ним фото и высмеяла певца

«Я считаю, этот ролик лучший на сегодня. Хорошее чувство юмора, но за такие шутки можно и без фаната остаться», — написали фолловеры.

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