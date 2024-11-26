НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 ноября 2024, 15:52
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18-летняя невеста Григория Лепса опубликовала с ним фото и высмеяла певца

18-летняя невеста Григория Лепса опубликовала с ним фото и высмеяла певца

© Starface.ru

18-летняя невеста Григория Лепса опубликовала с ним фото и высмеяла певца. Аврора Киба поделилась снимком в соцсети.

Аврора сняла юмористический ролик, в котором совместила несколько кадров. На первом снимке девушка предстала в молодежном образе и сделала подпись: «Аврора, можно с вами фотографироваться?». На второй публикации она запечатлена с Лепсом в машине в вечерних костюмах. «Конечно, фанатам не отказываю», — прокомментировала фото Аврора.

Пользователи Сети оценили юмор Кибы, назвав певца «самым лучшим фанатом».

18-летняя невеста Григория Лепса опубликовала с ним фото и высмеяла певца

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Я считаю, этот ролик лучший на сегодня. Хорошее чувство юмора, но за такие шутки можно и без фаната остаться», — написали фолловеры.

Ранее Григорий Лепс заявил, что планирует сыграть свадьбу с Авророй Кибой следующим летом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица София Ротару переписала квартиру в Москве за 65 млн на сына.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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