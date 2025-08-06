37-летняя Софья Эрнст с новой прической изменилась до неузнаваемости

Актриса Софья Эрнст сделала новую прическу и изменилась до неузнаваемости. 37-летняя жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста стала блондинкой с длинными волосами.

В личном блоге она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в синем вязаном свитере и белой юбке-макси. Образ она дополнила брендовой сумкой и туфлями на каблуке красного оттенка.

При этом внимание пользователей Сети привлекли длинные до пояса волосы Эрнст, которые стали значительно светлее, чем привыкли поклонники.

Ранее сообщалось, что Софья Эрнст выступила на ПМЭФ. Для выхода в свет актриса выбрала черный жакет и длинную белую юбку с узорами под хохлому и героями русских сказок. По словам знаменитости, она хотела, чтобы наряд подчеркнул значимость темы, которую она затронула на форуме.

Кроме того, в мае Софья Эрнст устроила необычный свадебный перфоманс. В пышном белом платье с юбкой с пол и в черно-розовых колготках 37-летняя актриса прогулялась по центру Москвы и внезапно заявила: «иду в Грибоедовский загс забрать свое. Потому что свадьба у меня была без платья, а теперь наконец-то».