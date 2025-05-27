«Иду забрать свое»: Софья Эрнст появилась в Грибоедовском загсе и сделала заявление

Актриса Софья Эрнст устроила необычный свадебный перфоманс. В пышном белом платье с юбкой с пол и и черно-розовых колготках 37-летняя жена генерального директора Первого канала посетила показ новой коллекции дизайнера Андрея Артемова в Грибоедовском загсе.

Софья дополнила образ туфлями на высоких толстых каблуках, а также модными солнечными очками в круглой оправе.

В таком виде жена Константина Эрнста прогулялась по центру Москвы и внезапно заявила: «иду в Грибоедовский загс забрать свое. Потому что свадьба у меня была без платья, а теперь наконец-то».

Напомним, Софья Заика и Константин Эрнст поженились в 2022 году. Звезда сериала «Содержанки» ранее заявляла, что свадебного торжества у них не было. Пара воспитывает дочерей Эрику и Киру, а также сына Льва.

Ранее Софья Эрнст пришла в шубе необычной расцветки на открытие катка в ГУМе. Выяснилось, что стоимость этого наряда из натурального меха составляет 4,9 миллиона рублей.