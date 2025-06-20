37-летняя актриса Софья Эрнст появилась на ПМЭФ в юбке с хохломой. Об этом сообщает Kp.ru.

Софья Эрнст выступила на ПМЭФ на сессии под названием «Наше все». Для выхода в свет актриса выбрала черный жакет и длинную белую юбку с узорами. Софья сделала аккуратный пучок и нюдовый макияж. По словам знаменитости, она хотела, чтобы наряд подчеркнул значимость темы, которую она затронула на форуме. Для этого она выбрала бренд, создающий одежду с героями русских сказок и различными орнаментами, узорами, включая хохлому. Также на показах бренда модели нередко надевают кокошники.

«Я сегодня рассказывала про русский культурный код», — отметила знаменитость.

Отмечается, что в зале присутствовал супруг Софьи, который ее поддерживал. После выступления актриса первым делом подошла к нему, чтобы обняться.

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