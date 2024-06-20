37-летняя певица Виктория Дайнеко рассказала, как отец спас ее от сталкера. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Виктория. Примечательно, что певица вышла на красную дорожку не одна, а вместе с возлюбленным-геологом. В беседе с журналистами Дайнеко рассказала о преследовании мужчины. Певицу спас от сталкера ее отец.

«Молодой человек высадил меня у дома родителей, хоть он и был с цветами, но это не помогло, потому что это называется сталкерство. Хорошо, что в этот момент я шла вместе с папой. Он подошел к нему и что-то сказал. С тех пор меня перестали преследовать», — рассказала знаменитость.

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