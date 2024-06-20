Певица Наташа Королева ответила на обвинения в неприязни к невесте сына Архипа

Певица Наташа Королева решила ответить на обвинения в том, что ей неприятна возлюбленная сына Архипа. Поклонники уже не первый год обсуждают, что артистка только и ждет расставания наследника с Мелиссой. Однако, как утверждает сама вокалистка, ей на самом деле нравятся взаимоотношения молодых людей.

Единственный сын Королевой и Тарзана уже много лет встречается с танцовщицей, которую встретил в клубе. Сначала родители противились его отношениям с Мелиссой, но после того, как она бросила свое занятие, они немного смягчились. Тем не менее, фанаты Наташи все равно продолжали говорить о том, что ей невестка не нравится.

Как оказалось, обвинения в неприязни певице непонятны. Она отметила, что просто не влезает в личную жизнь сына, но наблюдает со стороны. И то, что она видит, ее полностью устраивает.

«Я наблюдаю со стороны за взаимоотношениями сына с его девушкой и могу сказать, что они мне нравятся», - поделилась Наташа в интервью «Антенне-Телесемь».

Королева призналась, что ее сын сам распоряжается своей жизнью. И даже если бы Мелисса ей не нравилась, она бы не стала мешать отношениям Архипа. Артистка понимает, что не может защитить наследника от всего, и он должен учиться на ошибках.

Ранее в Сети стали обсуждать сына Наташи Королевой, который стал похож на Игоря Николаева.