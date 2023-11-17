37-летняя певица Ольга Бузова попросила ребенка у богини плодородия в Китае. Об этом сообщает Центральная Служба Новостей со ссылкой на личный блог знаменитости.

Ни для кого не секрет, что Бузова уже несколько недель находится в Китае. Ольга прилетела туда ради съемок в новом шоу. В свободное время от работы она успевает познакомиться с местной культурой. На этот раз артистка рассказала о посещении живописного места, в котором расположена статуя богини плодородия.

Исполнительница хита «Мало половин» воспользовалась возможностью и загадала заветное желание, потерев статую. «Дай Бог всем деток, кто их хочет», — высказалась Бузова.

Ольга неоднократно говорила о том, что хочет стать матерью. По словам артистки, она мечтает о дочке.

Ранее мы писали о том, что певица Ханна поддержала Ольгу Бузову и осудила ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Подробности смотрите в этой статье.

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