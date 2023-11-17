«Очень некрасиво»: Ханна осудила бывшего супруга Ольги Бузовой

Певица Ханна поддержала Ольгу Бузову и осудила ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, об этом сообщает телеканал RU.TV.

Накануне Дмитрий Тарасов рассказал о случае, когда Ольга Бузова прилюдно опозорила его. По воспоминаниям футболиста, он, вместе с командой возвращался с соревнований на автобусе. Тогда певица решила встретить мужа в весьма необычном образе — костюме пингвина.

«Иду, сзади меня — команда, игроки, у меня авторитет... И тут из машины, из Range Rover, выходит... И я не пойму, там метров 50, я такой: "Че?" И она вышла в костюме пингвина», — вспомнил футболист.

Несмотря на то, что супруга хотела устроить ему сюрприз, позже Тарасов обиделся на жену и объяснил ей, что та лишь опозорила его перед командой.

На этот рассказ обратила внимание певица Ханна. Она призналась, что не ожидала такого отношения Тарасова к бывшей супруге.

«Утром обсуждали эту ситуацию. Все высказывали свое негодование. Я на самом деле согласна. Это очень некрасиво. Все-таки она женщина, она была его любимой. Вообще, говорить про бывших в не очень хорошем тоне — неправильно», — объяснила звезда.

Ранее мы писали о том, что Тарасов заявил, что порвал с Бузовой, глядя ей в глаза.