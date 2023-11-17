16-летняя дочь Юлии Началовой уехала из России в Китай. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог Веры Алдониной.

В соцсети наследница Юлии рассказала о поездке в Китай. Как выяснилось, она туда отправилась вместе с делегацией «Интеграция XXI век». Школьница изучила древнейшую культуру и посмотрела местные достопримечательности. По словам Алдониной, она посетила учебные заведения Китая: пять школ и два университета. Она удивилась, что иностранцы знают произведения русских поэтов.

«В каждой школе я исполнила песню «Подмосковные вечера». Для меня было безумно трогательно и неожиданно, когда я увидела, что вместе со мной поют люди, сидящие в зале», — поделилась впечатлениями школьница.

Также Вера добавила, что за время поездки ей удалось улучшить китайский язык.

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