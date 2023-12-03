37-летняя Ольга Бузова пообещала бесплатно выйти замуж за Филиппа Киркорова

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что готова выйти замуж за коллегу по сцене Филиппа Киркорова. Так 37-летняя исполнительница хита «Мало половин» отреагировала на предложение поп-короля спеть бесплатно на ее свадьбе.

«Ничего себе! А я тогда бесплатно приду на его свадьбу, на нашу. Даже гонорар не попрошу за то, чтобы стать его женой», — приводит News.ru слова Бузовой.

Певица узнала о шутливом предложении Киркорова от журналистов во время выхода на красную дорожку на «Песне года». Она призналась, что это известие стало приятной неожиданностью.

Ранее Бузова со слезами на глазах рассказала о своей главной мечте, которая не сбывается уже очень долгое время. Она призналась, что хочет встретить достойного мужчину, с которым обретет долгожданное семейное счастье.

Мы также писали, что Ольга Бузова назвала самых красивых мужчин в российском шоу-бизнесе. Первое место, по ее мнению, занимает 56-летний актер Дмитрий Нагиев. Второе место - актер Станислав Бондаренко, который сыграл возлюбленного в одном из ее клипов. Замыкает тройку лидеров звезда «Мажора» Павел Прилучный.